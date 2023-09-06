Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) на основании информации, предоставленной Таможенным управлением VID и Департаментом внутренней безопасности VID, возбудил уголовное дело в отношении гражданина Беларуси за дачу взятки сотруднику Службы госдоходов. Как следует из материалов дела, таможенник не принял взятку в размере 5 евро.

2 сентября 2023 года, на КПП "Силене" гражданин Беларуси предложил взятку в размере 5 евро сотруднику Таможенного управления VID, чтобы тот используя свое служебное положение, разрешил ввоз запрещенных продуктов питания в Латвию. Сотрудник таможни не принял предложенную взятку и в установленном порядке сообщил об этом в Управление внутренней безопасности Службы госдоходов.