Информацию о взгорании спасатели получили на пульт дежурного в 09.47. Известно, что машина горела открытым пламенем. Справиться спасателям с огнем удалось к 10.48.
Судя по видео, проезжавшие мимо водители не остались равноушными и пытались помочь потушить огонь, используя свои огнетушители.
Причины возгорания уточняются.
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