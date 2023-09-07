Утром 7 сентября, на Юрмальском шоссе по направлению к Риге загорелся и практически сгорел автомобиль BMW.

Информацию о взгорании спасатели получили на пульт дежурного в 09.47. Известно, что машина горела открытым пламенем. Справиться спасателям с огнем удалось к 10.48.

Судя по видео, проезжавшие мимо водители не остались равноушными и пытались помочь потушить огонь, используя свои огнетушители.

Причины возгорания уточняются.

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