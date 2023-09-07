Во время пожара, возникшего в четверг в казарме в Рукле, что в Йонавском районе Литвы, пятеро солдат, возможно, отравились дымом и были доставлены на медосмотр.

По данным военных, пожар вспыхнул около 10 часов на одном из этажей казарменного здания Артиллерийского батальона им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса.

Заметив задымление в складском помещении, дежурные солдаты приступили к тушению пожара, а все лица, не принимавшие в тот момент непосредственного участия в ликвидации происшествия, покинули здание казармы.

В связи с происшествием были вызваны пожарные, их усилиями пожар был локализован и потушен.

Пятеро военнослужащих, предположительно отравившиеся дымом, были доставлены на медицинское обследование.

Во время пожара выгорело помещение для хранения бытовых вещей, а часть помещений была затоплена водой.

Точные потери подсчитываются, причины пожара выясняются.

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