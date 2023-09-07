6 сентября в Екабпилсе сотрудники отдела реагирования Восточноземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции обнаружили у водителя городского маршрутного автобуса сильное алкогольное опьянение, сообщили порталу Delfi в полиции.

В середине дня в участок поступил сигнал от пассажиров автобуса, которые заметили "нетипичные действия" шофера и агрессивную манеру вождения.

Пассажиры немедленно связались с местной муниципальной полицией, которая вызвала на помощь Госполицию. Как показали анализы, водитель автобуса, мужчина 1961 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения 2,17 промилле.

За данное нарушение возбуждено уголовное дело по части первой статьи 262 Уголовного закона, которая предусматривает, что за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, полагается лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, испытательный срок либо общественные работы.

Госполиция выражает благодарность людям, заметившим подозрительное и нетипичное поведение водителя.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram