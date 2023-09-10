7 сентября этого года Максим Кугук припарковал грузовик на улице Целтниеку, 3 в Саласпилсе и уехал в неизвестном направлении. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.
Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Кугука, позвонить по номеру 65002400 или 110.
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