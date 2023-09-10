Сотрудники Пририжского восточного участка Государственной полиции разыскивают жителя Саласпилса Максима Кугука (1993 года рождения).

7 сентября этого года Максим Кугук припарковал грузовик на улице Целтниеку, 3 в Саласпилсе и уехал в неизвестном направлении. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.