Фото: Valsts policiija
Сотрудники Пририжского восточного участка Государственной полиции разыскивают жителя Саласпилса Максима Кугука (1993 года рождения).

7 сентября этого года Максим Кугук припарковал грузовик на улице Целтниеку, 3 в Саласпилсе и уехал в неизвестном направлении. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.

Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Кугука, позвонить по номеру 65002400 или 110.

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