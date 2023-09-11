В минувший четверг приговоренные к пожизненному заключению осужденные Мариямпольской тюрьмы объявили голодовку. Они утверждают, что обстановка в тюрьме накаляется, а надзиратели "кормят" их обещаниями и не реагируют на требования. "Мы не остановимся — нам нечего терять, можем и умереть, только кто ответит за это?" — сказал Delfi один из осужденных.

"Одного осужденного уже увезли в больницу четыре часа назад", — сказал в воскресенье вечером другой осужденный. Литовская служба тюрем указала, что голодовку объявили 7-8 осужденных на пожизненное заключенных и ситуация под контролем, осужденные говорят: "Все это неправда!"

Голодовку объявили осужденные на пожизненное в том числе и бывший глава клайпедской мафии Сигитас Гайдъюргис. Они заявили, что им непонятна позиция руководства тюрем, запретившего продажу определенных продуктов, например, муки, крупы, макарон и яиц. Запрет вступил в силу с 1 января 2023 года, но какое-то время действовало исключение, которое потом отменили на том основании, что в камерах негде хранить продукты.

"Ешьте, что вам дает тюрьма", — цитировали слова администрации заключенные, которые о том, что действовали исключение, узнали лишь спустя 9 месяцев со дня вступления запрета в силу. Они объединились и в знак протеста объявили голодовку. Они утверждают, что тюремная еда — это несъедобная бурда, ее едят только те, у кого нет денег.

"Этот бардак длиться уже 5 лет, еще пытаются менять порядок, но страдаем мы", — сказал осужденный. "Мы уже ослабели, ничего не едим, сегодня одного увели санитары, его придерживали, чтобы не упал — у всех организмы бастуют, но сотрудники только следят за ситуацией", — сказал он в воскресенье в 13.29 ч. (именно он попросил зафиксировать время). По его словам, всех голодающих регулярно обходит врач, меряет давление, взвешивает: "Вес падает".

"Поймите, мы на самом деле готовы к дальнейшей борьбе, — прибавил он. — Мы пойдем до конца, нам нечего терять. Вы поймите, то, что происходит с питанием — это коррупция, это должно волновать всех людей, ведь заключенных кормят за счет налогоплательщиков. И передайте это Минюсту, который утверждает, что следит за системой — государству должно быть стыдно за то, что происходит".

По словам заключенных, в ночь на воскресенье в Мариямпольскую тюрьму приезжали высокопоставленные чиновники Службы тюрем, интересовались ситуацией — они стараются замять это дело, но заключенные не останавливаются.

"Вот, слышал, что вернулся собрат по несчастью, будут вызывать скорую, потому что в тюрьме нет капельниц", — сообщил около 19 ч. заключенный. А вечером заключенного уже увезли в больницу. "В понедельник состоится встреча с руководством, наверное, опять будут кормить нас обещаниями", — сказал он. Заключенный сказал, что в начале акции все ее участники наносили себе травмы, чтобы обратить внимание руководства. И продолжат делать это, если потребуется. "Причин много — не только еда, даже то, что нет абсолютно никакой занятости, мы все время должны находиться в камерах, а в них полно клопов и тараканов", — сказал другой заключенный. По его словам, "обществу рассказывают, что в тюрьмах все хорошо", но это не так: "Это прогнившая система, это чистая ложь, условия в тюрьме сродни условиям в российских тюрьмах".

На вопрос, чего требуют заключенные, он ответил: "Мы хотим, чтобы вернули возможность покупать продукты питания — люди сидят по 10, 20, 30 лет, нам сказали, что нас не могут перевести в Паравенишкес, поскольку там нет для этого условий — через 10 лет мы можем просить, чтобы нас перевели туда, где отбывает срок Генрикас Дактарас (бывший авторитет каунасского преступного мира — Delfi). Мы хотим туда А сейчас нас лишили возможности покупать продукты — мы покупали макароны, рис, картошку, а сейчас нас лишили основополагающего права на питание. То, что нам дают есть — ужасно. Нет никакой занятости. 24 часа в сутки мы сидим в камерах. Поэтому мы протестуем, требуем занятости".

Он заявил, что организатор этих перемен — один высокопоставленный служащий тюрьмы, который одним заключенным разрешает иметь наркотики, а тем, кто не принимает наркотики, "не дает жить": "Мы не принимаем наркотики, поэтому и страдаем".

"Мы говорили с администрацией, но нам отвечают — ешьте, что дают", — заметил заключенный. Литовская служба тюрем утверждает, что "заключенные требуют того, что им не полагается". Кроме того, сообщают, что в тюрьме проведены обыски, во время которых у заключенных нашли запрещенные вещи.

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