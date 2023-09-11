Рижский городской суд Видземского предместья вынес приговор группе лиц, обвиняемой в подделке 3,5 млн долларов США.

Перед судом предстали Александр Фомичев, Виктор Жданович, Нормунд Юшка, Илмарс Криевиньш, Марис Попов и Сергей Яковлев.

В итоге, Фомичева приговорили к 6 годам лишения свободы, Ждановича — к 5 годам лишения свободы, Юшке и Яковлеву — по 4 года лишения свободы, а Криевиньша и Попова — к 3 годам лишения свободы. Также к ним применен пробационный надзор сроком на один год.

Согласно обвинительному заключению, участники ОПГ обустроили типографию в Риге, провели адаптацию помещений под нужды типографии, закупили и установили необходимое оборудование и под видом законной деятельности в большом количестве печатали поддельные 100-долларовые купюры.

Часть поддельных купюр хранилась в помещениях импровизированной типографии, часть — по местам жительства членов ОПГ, еще часть — в других помещениях.

В общей сложности организованная группа изготовила 35 745 поддельных 100-долларовых купюр на общую сумму 3,5 миллиона долларов (3 167 759 евро). Все они были конфискованы сотрудниками полиции.

О задержании трех человек за распространение фальшивых долларов в сентябре 2014 года представители Госполиции рассказали журналистам только в апреле 2016 года. Как пояснили правоохранители, на начальном этапе расследования им не удалось получено никаких доказательств происхождения поддельных денег. В последующие годы вместе с партнерами следователями было установлено, что однотипные денежные знаки были распространены в Латвии, США и Великобритании.

Следственная группа сузила географию местонахождения возможной типографии, выяснив, что она находится в Латвии. Последующие задержания произошли уже в апреле 2016 года. В процессе было проведено 13 обысков, изъяты вещественные доказательства — типографское оборудование, различные печати и другие предметы.

Всего было изъято 3,5 миллиона поддельных долларов. Выявленная "типография" находилась в Риге. Отмечается, что оборудование было размещено в обычных офисах и не скрывалось в каких-то потаенных местах.

Как указали в Госполиции, это самое большое количество изъятых фальшивых денег в истории Латвии. Группу фальшивомонетчиков удалось обнаружить благодаря сотрудничеству с Секретной службой США.

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