Прокуратура передала Рижскому городскому суду уголовное дело бывшего настоятеля церкви святого Альберта Кришьяниса Дамбергса. Он обвиняется в сексуальном использовании малолетнего ребенка в церковных помещениях, сообщает LETA.

По информации прокуратуры, священник после богослужения в помещениях римско-католической церкви святого Альберта остался вдвоем с малолетним ребенком. Используя его доверие и то, что ребенок в силу возраста не сознавал, что с ним делают, Дамбергс совершил действия сексуального характера, в которых был физический контакт с телом пострадавшего.

Как отмечает прокуратура, эти действия угрожали половой неприкосновенности ребенка, нравственности и психическому развитию. Обвиняемый вину не признает.

Как сообщалось, в апреле настоятель Римско-католической церкви святого Альберта Кришьянис Дамбергс был арестован за возможное сексуальное насилие над ребенком. 19 апреля архиепископ и митрополит Збигнев Станкевич назначил в церковь нового настоятеля. Им стал отец Янис Савицкис.

Дамбергс является братом или монахом Ордена меньших братьев капуцинов (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OMFCap). Это один из монашеских орденов, основанных святым Франциском Ассизским. Орден является одним из ряда религиозных объединений католической церкви в Латвии.

Как свидетельствует информация на сайте церкви святого Альберта, в июне 1933 года епископ Язепс Ранцанс от имени тогдашнего митрополита Антония Спринговича передал церковь и общину на попечение Ордена меньших братьев капуцинов, которой они управляли до 19 октября 1949 года.

После этого общиной руководили разные священники, а в июне 1991 года церковь вернулась под покровительство Ордена меньших братьев капуцинов.

Это не первый случай в Латвии, когда священнику инкриминируются преступления сексуального характера. По подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и человека с умственной отсталостью, совершенных в 2017-2018, был арестован священник Резекненско-Аглонского диоцеза Римско-Католической Церкви Латвии (РКЦЛ) и монах Марианской конгрегации Павел Зейля. Летом прошлого года Латвийское радио сообщало, что по подозрению в преступлениях сексуального характера в Талсинском крае задержан бывший баптистский священник, который несколько лет назад возглавлял дневной центр социальной службы Талсинского края.

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