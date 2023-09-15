В пятницу, 15 сентября, местные жители и участники движения стали свидетелями полицейской погони за легковым автомобилем Honda. Как оказалось, водитель проигнорировал многократные требования Саласпилсской муниципальной полиции остановиться, поэтому стражам порядка пришлось начать преследование нарушителя.

Как указал автор видео, полицейские попросили водителя Honda FR-V остановиться неподалеку от заправки Circle K, однако тот проигнорировал их просьбу и попытался скрыться, направившись в сторону улицы Тилдеру. Вскоре к погоне присоединился и экипаж Государственной полиции. Возле кладбища водитель Honda развернулся и поехал обратно по улице Тилдеру в сторону улицы Нометню.

В результате погони машину с нарушителем удалось остановить и заблокировать. При этом водитель не пожелал выйти из автомобиля или просто открыть двери Honda. После этого полицейские при помощи стека разбили стекло, открыли двери и буквально вытянули мужчину из салона, уложили на дорогу и задержали.

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