Как указал автор видео, полицейские попросили водителя Honda FR-V остановиться неподалеку от заправки Circle K, однако тот проигнорировал их просьбу и попытался скрыться, направившись в сторону улицы Тилдеру. Вскоре к погоне присоединился и экипаж Государственной полиции. Возле кладбища водитель Honda развернулся и поехал обратно по улице Тилдеру в сторону улицы Нометню.
В результате погони машину с нарушителем удалось остановить и заблокировать. При этом водитель не пожелал выйти из автомобиля или просто открыть двери Honda. После этого полицейские при помощи стека разбили стекло, открыли двери и буквально вытянули мужчину из салона, уложили на дорогу и задержали.
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