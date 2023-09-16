В минувшцю пятницу спасатели помогли выбраться из леса двум заблудившимся людям, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 16 часов спасатели отправились в Гибульскую волость Талсинского края, а незадолго до 22 часов — в район улицы Талсу в Вентспилсе. С человеком, заблудившимся в Гибульской волости, спасатели и сотрудники Государственной полиции связались по телефону, а также включили звуковой сигнал автоцистерны и ехали вдоль леса до тех пор, пока мужчина не сообщил по телефону, что слышит звуковой сигнал. После этого спасатели вошли в лес, включив бензопилу для того, чтобы ее звуковым сигналом указать заблудившемуся направление для выхода из леса, и через некоторое время заблудившийся вышел на звук.

Заблудившийся в Вентспилсе мужчина своими силами из леса выбраться не смог, поэтому спасатели использовали для его поиска дрон с инфракрасной камерой и осветительным оборудованием. Спустя некоторое время мужчина был найден и выведен из леса.

ГПСС напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении леса: необходимо брать с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, не отправляться в лес в одиночку.

В полдень в службу поступила просьба о помощи из Яуналуксненской волости Алуксненского края, где в лесу мужчина почувствовал себя плохо. Спасатели вынесли мужчину из леса на носилках и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

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