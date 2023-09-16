По информации SIA Rīgas satiksme, утром 16 сентября на остановке, что на улице 12 января, произошло ЧП: под трамвай попала пожилая женщина. В результате инцидента она получила серьезную травму ноги.

Пресс-секретарь транспортного предприятия Байба Барташевича-Фелдмане пояснила, что трамвай уже начал движение от остановки, когда под ним оказалась женщина, переходившая рельсы в неположенном месте.

Пострадавшая госпитализирована. SIA Rīgas satiksme в очередной призывает жителей быть внимательными и перед тем, как пересечт трамвайные пути, дважды посмотреть по сторонам.

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