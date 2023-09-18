Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в 13 из них пострадало 17 человек. В результате аварий различные травмы получили пять пешеходов, три велосипедиста и один водитель электросамоката.
В воскресенье составлено 490 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, половина из которых связана с превышением скорости.
Вчера на дорогах Латвии было поймано 18 нетрезвых водителей, пятеро из них получили административные штрафы, против 13 заведены уголовные дела.
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