На выходных пограничники задержали гражданина Латвии и гражданина Молдовы, которые пытались пересечь границу с поддельными документами.
На пограничном пункте Гребнево гражданин Молдовы пытался пересечь границу на машине с поддельными водительскими правами, якобы выданными в Молдове. Также выяснилось, что машина не прошла в положенном порядке техосмотр.
В Вентспилсе гражданин Латвии пытался сесть на паром Stena Baltica с поддельными украинскими правами.
В обоих случаях начат уголовный процесс, а поддельные документы были изъяты.
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