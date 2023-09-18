На выходных пограничники задержали гражданина Латвии и гражданина Молдовы, которые пытались пересечь границу с поддельными документами.

На пограничном пункте Гребнево гражданин Молдовы пытался пересечь границу на машине с поддельными водительскими правами, якобы выданными в Молдове. Также выяснилось, что машина не прошла в положенном порядке техосмотр.

В Вентспилсе гражданин Латвии пытался сесть на паром Stena Baltica с поддельными украинскими правами.

В обоих случаях начат уголовный процесс, а поддельные документы были изъяты.

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