Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в прокуратуру по расследованию преступлений на государственной службе уголовный процесс против бывшего руководителя двух тукумсских муниципальных предприятий, который сам себе выдавал кредиты. Он незаконно выдал себе 38 кредитов на общую сумму 22 тыс. евро.

KNAB получило доказательства того, что должностное лицо, превышая свои служебные полномочия, в корыстных целях незаконно улучшало свое материальное положение, переводя средства муниципальных предприятий на свой личный банковский счет. Преступление совершалось в период с 6 сентября по 27 ноября 2022 года.

Уголовный процесс начат в феврале 2023 года.

Согласно части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, злоупотребление служебным положением в корыстных целях карается лишением свободы на срок до четырех лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.

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