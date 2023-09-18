Государственная полиция начала уголовный процесс о смерти участника 33-го велопробега Единства, который проходил 3 сентября в Сигулде и ее окрестностях. Это подтвердили в отделе по связям с общественностью Госполиции.

Мужчина, получивший травмы во время езды на велосипеде, скончался в медицинском учреждении 12 сентября.

Уголовный процесс начат по статье "Преступления против безопасности дорожного движения".

На данный момент полиции точно не известно место происшествия. Хотя ранее медики сообщали, что во время велопробега серьезные травмы получил еще один велосипедист, официальной информации об этом случае у правоохранительных органов нет.

С велопробега Единства в больницы доставлены шесть велосипедистов, пострадавших в результате падения, ранее сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Во время велопробега медицинскую помощь оказывали медики ООО Veselības centrs 4. В двух случаях велосипедисты получили тяжелые травмы, а четыре человека были доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

Велопробег Единства впервые прошел в 1936 году, а после восстановления независимости Латвии был возобновлен с 1995 года.

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