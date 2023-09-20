Полиция возбудила уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.
Всего во вторник зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, в том числе двое пешеходов, трое велосипедистов и трое водителей электросамокатов.
Задержаны четверо водителей в состоянии алкогольного опьянения. У двоих из них концентрация алкоголя в организме превышала 1,5 промилле, что означает уголовный процесс с последующей конфискацией автомобиля либо взысканием его стоимости.
Составлено 150 административных протокола за превышение скорости.
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