Во вторник, 19 сентября, в 6:57 в Рембатской волости Огрского края на дороге Кегумс-Сигулда в результате столкновения с лесными животным погиб мотоциклист, сообщили порталу Delfi в Госполици.

Полиция возбудила уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.

Всего во вторник зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, в том числе двое пешеходов, трое велосипедистов и трое водителей электросамокатов.

Задержаны четверо водителей в состоянии алкогольного опьянения. У двоих из них концентрация алкоголя в организме превышала 1,5 промилле, что означает уголовный процесс с последующей конфискацией автомобиля либо взысканием его стоимости.

Составлено 150 административных протокола за превышение скорости.

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