Во вторник вечером в Иецавской волости Бауского края открытым огнем горела квартира в жилом доме, пожарные спасли четырех человек.

Вызов был получен около 21:00. Прибыв на месте, пожарные увидели, что на первом этаже трехэтажного жилого дома открытым огнем горит квартира. Площадь пожара была 56 квадратных метров.

Еще до появления пожарных из здания эвакуировались 11 человек, а пожарные с помощью спасательных масок вывели еще четверых — двоих со второго и двоих с третьего этажа. Двое из спасенных пострадали.

В 20:53 пожарные отправились в Раматскую волость Валмиерского края, где три человека заблудились в болоте. Их нашли в 2300 метрах от того места, где они зашли в болото.

Всего за сутки было получено 42 вызова — 14 на пожары, 21 на спасательные работы, семь ложных вызовов.

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