В немецком городе Райскирхен (федеральная земля Гессен) в конце недели обнаружили мужчину с тяжелыми травмами в верхней части тела. Несмотря на попытки реанимации, 30-летний гражданин Латвии от серьезных травм скончался на месте происшествия.