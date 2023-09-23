В немецком городе Райскирхен (федеральная земля Гессен) в конце недели обнаружили мужчину с тяжелыми травмами в верхней части тела. Несмотря на попытки реанимации, 30-летний гражданин Латвии от серьезных травм скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, причина смерти латвийца носит насильственный характер. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний гражданин Турции.
Полиция и прокуратура начали расследование по подозрению в убийстве.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.