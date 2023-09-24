Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня начала внутреннее расследование случая, когда после операции на сердце врач решил выписать пациента из больницы, несмотря на его жалобы на сильную боль, сочащуюся рану и высокую температуру. Только благодаря родственнику-врачу удалось оставить пациента в больнице, сообщает rus.LSM.lv.

По поводу инцидента его семья также обратилась в прокуратуру и Инспекцию здравоохранения.

Юрис Яунземс из Лиепаи перенес операцию по протезированию сердечного клапана в Центре кардиохирургии рижской университетской клинической больницы им. П.Страдиня (PSKUS). Сутки в интенсивной терапии, затем перевод в палату, где появилась сильная боль. Температура поднималась каждый вечер до 38-39 градусов. Оперирующий врач был в отпуске. Яунземс отправил ему голосовое сообщение в приложении WhatsApp, что ему нехорошо.

"Ощущение такое, будто кто-то наступил ногой.. Я это медсестрам рассказывал, столько раз нажимала кнопку. Лечащего врача нет", — вспоминает Яунземс.

Боль была настолько сильной, что ночью мужчина позвонил сестре Элине Алексеевой, врачу-пульмонологу Детской клинической университетской больницы.

"Я проснулась среди ночи. Медсестры не могли дозвониться до дежурного врача. Советовали приехать помочь. Я пришла среди ночи, дежурный врач встретил меня в штатском и сказал, чтобы я уходила", — говорит сестра Яунземса.

Свежая рана "засочилась" после операции. 1 сентября врач, даже не осмотревший шов после операции, принял решение выписать Яунземса. Тот не мог говорить, повязка была в крови, воспалительные показатели были на уровне 160 при норме 15-30, однако Яунземса выписали из больницы.

"Я знаю своего брата и вижу, что ему стало хуже — в инвалидной коляске. С кровью на полу, только после перевязки, все уже сочится. И когда я увидела выписку, показатели, которые превышают все нормы, я пошла к медсестрам и немедленно попросила врача, — говорит сестра Яунземса. — Была пятница. Лекарства не выписали. Где я достану эти антибиотики? Полное безразличие, жестокость. Цинизм. Если бы приехал сын или кто-то еще за ним, мы бы здесь не стояли".

Главный врач отменил выписку и начал антибактериальную терапию. Когда откачали жидкость, Яунземс снова смог говорить. Причина боли наконец-то была найдена.

"Ясно, что это была и инфекция в ране, и жидкость в плевральной полости — поэтому температура, поэтому одышка", — рассказала сестра Яунземса.

Центр кардиохирургии — единственное место в Латвии, где проводят трансплантацию сердца и другие сложнейшие операции. Руководитель центра Петерис Страдиньш не комментирует произошедшее, пока не завершится внутреннее расследование. После операции осложнения возможны в 5% случаев и это был именно такой случай.

"Заявление получено, его оценивают и в таких случаях задействованы ряд структурных подразделений — коллегия, главврач, отдел управления качеством. Мы изучим сказанное пациентом", — отметила руководитель отдела коммуникаций PSKUS Янита Вейнберга.

Сестра Яунземса считает, что в данном случае речь не о нехватке денег или кадров, а об отношении.

"Зная обе стороны, этот опыт настолько болезненный, что никому такого не пожелаешь. Здесь речь не о нехватке финансирования или дефиците кадров. Речь идет об отношении. Гуманном отношении — чуткости, сопереживании, качестве, заботе. Здесь много аспектов. Если это дело замять под ковер, прогресса не будет", - полагает Алексеева.

Яунземс сообщил о случившемся и в больницу, и в Инспекцию здравоохранения.

"Лечение началось тогда, когда я написал письмо в прокуратуру, в инспекцию здравоохранения и другие службы. Рисковый фонд мне что-то выплатит? Из налоговых денег? Из моих денег? Я заплачу себе из своего же кармана за чью-то халатность", — возмущается Яунземс.

Мужчина уверен, что его спасла сестра - без ее знаний и настойчивости все могло закончиться плохо. При этом в новой выписке из больницы говорится, что пациент и его родственник грубо нарушили правила внутреннего распорядка больницы и работу врачей.

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