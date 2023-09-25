При проверке в организме 36-летнего водителя констатировали почти 3 промилле алкоголя. Помимо превышения скорости после проверки по базе данных было установлено, что гражданин Латвии два месяца назад был лишен водительских прав за управление транспортным средством в пьяном видел.
За подобное нарушение водителю может грозить наказание вплоть до тюремного срока на два года.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.