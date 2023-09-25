На прошлой неделе в окрестностях Колно (Подляское воеводство Польши), на дороге номер 61 полиция остановила автомобиль, водитель которого разогнался по шоссе до 167 км/ч.

При проверке в организме 36-летнего водителя констатировали почти 3 промилле алкоголя. Помимо превышения скорости после проверки по базе данных было установлено, что гражданин Латвии два месяца назад был лишен водительских прав за управление транспортным средством в пьяном видел.

За подобное нарушение водителю может грозить наказание вплоть до тюремного срока на два года.

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