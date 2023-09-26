В рамках ежегодно проводящейся в странах Европы недели безопасности дорожного движения "Дни безопасности ROADPOL" было зафиксировано более 3000 административных нарушений.

Общеевропейская акция проводилась с 16 по 22 сентября. В ходе акции,

помимо ежедневного контроля за дорожным движением, Госполиция осуществляла усиленный контроль за дорожным движением, уделяя особое внимание менее защищенным участникам дорожного движения и водителям, а также правильной перевозке пассажиров.

В период, когда в Латвии проводились "Дни безопасности ROADPOL", в трагических ДТП погибли три человека: двое в Курземском регионе и один — в Огрском крае. Также за это время произошло 843 автоаварии, большая часть из которых зафиксирована в Рижском регионе.

На превышении скорости в ходе акции попались 1200 водителей, в прошлом году — 1074. Кроме того, полиция в этом году во время "Дней безопасности ROADPOL" выявила 71 водителя в состоянии алкогольного опьянения, у 54 водителей содержание алкоголя в организме превышало 1,5 промилле.

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