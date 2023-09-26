С весны в Елгаве исчезло рекордное число дорожных знаков — если раньше их воровали только по несколько в год, то теперь масштабы краж стали угрожать безопасности дорожного движения. Об этом сообщает передача 360TV ZIŅneši.

Приманкой для вандалов стал недавно построенный мост в Елгаве. Он расположен в уединенном и темном месте, нет видеокамер, поэтому шансов быть пойманным на месте — мало. По словам начальника отдела Управления елгавского городского хозяйства Мартиньша Казанского, дорожные знаки стали срезать один за другим: “Когда сдали мост в эксплуатацию, здесь были установлены новые дорожные знаки. Все они по очереди были украдены”.

Пропажа знаков создает опасность для участников движения — на этой дороге допускается только одностороннее движение. Обошлось без аварий и человеческих жертв, так как дорожная служба быстро отреагировала и снова установила новый знаки.

По словам Казанского, воров прежде всего интересуют металлические столбы — сами знаки обычно можно найти брошенными неподалеку. Для совершения краж нарушители используют специальную режущую технику и подходящий транспорт.

"Эти металлические столбы достаточно длинные, и никто не унесет их сам. Там обязательно проезжает машина с прицепом или автобусом, в который может быть помещен их столб длиной четыре метра. Было даже так, что столб извлекли и увезли вместе с бетонным основанием", — говорит чиновник.

Казанский предполагает, что металлические столбы после кражи используются на частных территориях либо продаются на металлолом. Госполиция призывает скупщиков металлолома в обязательном порядке сообщать о попытках продать столбы от дорожных знаков и напоминает, что физическим лицам разрешается сдавать только бытовой металлолом.

За кражу дорожных знаков закон предусматривает уголовную ответственность, возможен реальный тюремный срок. Поймать воров елгавских знаков пока, впрочем, не удалось.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram