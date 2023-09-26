Приманкой для вандалов стал недавно построенный мост в Елгаве. Он расположен в уединенном и темном месте, нет видеокамер, поэтому шансов быть пойманным на месте — мало. По словам начальника отдела Управления елгавского городского хозяйства Мартиньша Казанского, дорожные знаки стали срезать один за другим: “Когда сдали мост в эксплуатацию, здесь были установлены новые дорожные знаки. Все они по очереди были украдены”.
Пропажа знаков создает опасность для участников движения — на этой дороге допускается только одностороннее движение. Обошлось без аварий и человеческих жертв, так как дорожная служба быстро отреагировала и снова установила новый знаки.
По словам Казанского, воров прежде всего интересуют металлические столбы — сами знаки обычно можно найти брошенными неподалеку. Для совершения краж нарушители используют специальную режущую технику и подходящий транспорт.
"Эти металлические столбы достаточно длинные, и никто не унесет их сам. Там обязательно проезжает машина с прицепом или автобусом, в который может быть помещен их столб длиной четыре метра. Было даже так, что столб извлекли и увезли вместе с бетонным основанием", — говорит чиновник.
Казанский предполагает, что металлические столбы после кражи используются на частных территориях либо продаются на металлолом. Госполиция призывает скупщиков металлолома в обязательном порядке сообщать о попытках продать столбы от дорожных знаков и напоминает, что физическим лицам разрешается сдавать только бытовой металлолом.
За кражу дорожных знаков закон предусматривает уголовную ответственность, возможен реальный тюремный срок. Поймать воров елгавских знаков пока, впрочем, не удалось.