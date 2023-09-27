Как рассказал Delfi очевидец происшествия, Volvo управлял мужчина около 40 лет. Он признался, что действительно плохо себя чувствовал из-за того, что "пил по утрам". Водитель попросил очевидца подтолкнуть его машину — якобы в пути закончился бензин.
Очевидец понял, что водитель Volvo опасен для окружающих и вызвал полицию. Узнав об этом, нарушитель бросил машину с ключом в замке зажигания и убежал.
По словам очевидца, полиция прибыла на место происшествия примерно через 50 минут.
По факту произошедшего ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. По данным Госполиции, попавший в аварию автомобиль ранее был угнан тем же утром у некой женщины.
Предполагаемый угонщик и виновник ДТП задержан.
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