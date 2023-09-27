Утром 16 сентября в Торнякалнсе, на улице Буру, перед перекрестком с улицей Елгавас водитель Volvo S80 не вписался в левый поворот и протаранил бортом авто высокий бордюр у тротуара. Очевидцы предположили, что автомобилисту стало плохо и поспешили на помощь — однако он оказался пьян. И, как оказалось, угнал чужой автомобиль.

Как рассказал Delfi очевидец происшествия, Volvo управлял мужчина около 40 лет. Он признался, что действительно плохо себя чувствовал из-за того, что "пил по утрам". Водитель попросил очевидца подтолкнуть его машину — якобы в пути закончился бензин.

Очевидец, однако, заметил, что с правой стороны у автомобиля были спущены оба колеса, причем передняя шина уже оторвалась от колесного диска и застряла в арке так, что повернуть руль уже было нельзя.





Очевидец понял, что водитель Volvo опасен для окружающих и вызвал полицию. Узнав об этом, нарушитель бросил машину с ключом в замке зажигания и убежал.

По словам очевидца, полиция прибыла на место происшествия примерно через 50 минут.

По факту произошедшего ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. По данным Госполиции, попавший в аварию автомобиль ранее был угнан тем же утром у некой женщины.

Предполагаемый угонщик и виновник ДТП задержан.

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