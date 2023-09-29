В пятницу вечером, в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Гертрудес произошла авария с участием троллейбуса Rīgas satiksme.

Пресс-секретарь Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила порталу Delfi, что водитель 12-го троллейбуса, наехал на препятствие, пытаясь избежать столкновения с автомобилем, водитель которого создал на дороге аварийную ситуацию.

Информации о пострадавших в результате дорожного инцидента пока нет.

Фото: Aculiecinieka foto

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