Пресс-секретарь Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила порталу Delfi, что водитель 12-го троллейбуса, наехал на препятствие, пытаясь избежать столкновения с автомобилем, водитель которого создал на дороге аварийную ситуацию.
Информации о пострадавших в результате дорожного инцидента пока нет.
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