По информации Госполиции, вечером 13 сентября из микрорайона Плявниеки, с Павасара гатве от свидетеля поступил сигнал о том, что некий мальчик вместе с приятелем только что отобрали сумку у пожилой женщины, после чего сбежали.

Во время рывка пенсионерка упала и получила переломы. С мест происшествия ее доставили для оказания медицинской помощи в больницу. В свою очередь, полиция начала уголовный процесс и приступила к поискам детей, напавших на пожилого человека.

Сотрудники Рижского Восточного управления полиции установили, что преступление мог совершить 10-летний мальчик, который в момент совершения преступления был вместе со своим ровесником. Дети вместе с родителями приглашены в полицию для дачи показаний.

Полиция напоминает, что в тех случаях, когда совершивший правонарушение ребенок еще не достиг возраста, когда он может понести уголовную ответственность, за него отвечают родители. Обычно к детям до 14 лет, которые совершили правонарушение, применяются меры воспитательного характера.

Пострадавшая женщина выписана из больницы и продолжает лечение дома.

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