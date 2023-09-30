В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 20 человек получили травмы и трое погибли, сообщили агентству LЕTA в Государственной полиции.

Аварии со смертельным исходом произошли в Латгальском регионе.

Вчера полиция задержала 12 водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Начато десять уголовных процессов.

Вчера выписано 175 штрафов за превышение скорости, один — за агрессивное вождение. Всего оформлено 405 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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