В Даугаве возле Андрейосты затонуло небольшое прогулочное судно, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Информация о происшествии на реке возле улицы Экспорта поступила в VUGD в 18:04.

На месте выяснилось, что затонувшее судно имеет длину около семи метров и, вероятно, затонуло еще ночью.

Водолазы проверили судно и убедились, что погибших нет. Утечка топлива не констатирована. Спасатели завершили работу в 19:15.

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