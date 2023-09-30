В Даугаве возле Андрейосты затонуло небольшое прогулочное судно, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Информация о происшествии на реке возле улицы Экспорта поступила в VUGD в 18:04.
На месте выяснилось, что затонувшее судно имеет длину около семи метров и, вероятно, затонуло еще ночью.
Водолазы проверили судно и убедились, что погибших нет. Утечка топлива не констатирована. Спасатели завершили работу в 19:15.
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