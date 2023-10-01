В воскресенье днем в Балтэзерс на пятом километре Таллиноского шоссе (А1) произошло столкновение двух автомобилей, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi. В результате аварии пострадали четыре человека.

Авария с участием двух автомобилей случилась в Балтэзерс. Из-за ДТП перекрыто движение в направлении Адажи.

Представители Государственной полиции подтвердили агентству LETA, что 1 октября в 14:42 получили информацию о лобовом столкновении на Таллинском шоссе. В настоящее время на месте работает полиция.

По уточненной информации службы Неотложной скорой помощи, в аварии пострадали четыре человека. Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, ему проводят реанимационные мероприятия.

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