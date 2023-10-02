За последние три дня в водоемах было найдено пятеро погибших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В пятницу утром поступила информация о том, что в пруду в Цирмской волости Лудзенского края находится автомобиль. В автомобиле были найдены двое погибших, а позже его извлекли из пруда с помощью спасательной машины.

В субботу в Драбешской волости Цесисского края спасатели нашли в реке Гауя погибшего человека и передали его Государственной полиции. В воскресенье двое погибших были найдены в Даугаве на улице Аустувес в Риге и в Югльском канале в Риге.

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