Государственная полиция разыскивает пропавшую Светлану Ижику 1984 года рождения и ее дочью Карину Ижику 2020 года рождения. 1 октября 2023 года женщина с девочкой пропали в Робежниекской волости Краславского края, их местонахождение неизвестно.

У женщины наблюдаются расстройства психического характера, а ее дочери из-за болезни требуется постоянная медицинская помощь.

Приметы женщины: рост примерно 165 сантиметров, среднего телосложения. На женщине были темные брюки и темная куртка. На дочери — розовая шапка, темно-бордовая жилетка с желтыми цветами, темная куртка и брюки, а также розовые резиновые сапоги. Рост девочки около 98 сантиметров.

Государственная полиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождения женщины и ее дочки, сообщать по телефонам 67006734, 65403310 или 110.

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