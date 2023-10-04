Жители Курземе бьют тревогу – в регионе воруют топливо, под покровом ночи продырявливая топливные баки автомобилей и сливая его. Информацию об этом подтверждает и Государственная полиция. Кроме того, в момент одной из краж автомобиль даже загорелся, возможно, причинив вред самим злоумышленникам.

В ночь с понедельника на вторник, 3 октября, около часа ночи в Юркалнской волости загорелся автомобиль и фонарный столб, подтвердили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе. По словам владельца машины, это произошло из-за действий воров, которые продырявили бак, чтобы слить топливо.

«Очень надеюсь, что им самим не поздоровилось! Если увидите кого-то со свежими ожогами на руках или лице, кто не пытается обратиться за медицинской помощью, дайте мне знать!» - говорит автовладелец Ингус.

По его словам, в предыдущие ночи воры побывали не только в Юркалне, но и в Зурас, Селге и Зирас. В социальных сетях откликаются люди с подобной проблемой и из других населенных пунктов.

В Госполиции подтвердили, что владельцы автомобилей обратились в полицию и ведется расследование. В Северокурземском участке Курземского регионального управления Госполиции зарегистрированы случаи кражи топлива из топливных баков автомобилей в Вентспилсском и Кулдигсском краях.

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