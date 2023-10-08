Использовать новейшие технологии начали и преступники, в том числе дроны для краж из частных домов и предприятий, отметил в интервью агентству LETA руководитель охранного предприятия Forus Security Янис Абеле.

"В последнее время из соседних стран приезжают "гастарбайтеры", чтобы грабить дома и малые предприятия, где нет физической охраны. Сначала они при помощи дронов исследуют, есть ли на объекте что-то интересное — передвигается ли по участку робот-газонокосилка, стоят ли на улице мотоцикл или велосипед, в какое время хозяев обычно не бывает дома. Потом едет "бригада" с фургоном и забирает все, что удалось высмотреть", — рассказал он.

При этом такая группа воров вряд ли будет использовать другие передовые технологии, например, для отключения систем сигнализации — в основном домашние воры "застряли в девяностых" и пытаются открывать двери с помощью лома или разбивать окна. Более продвинутые преступники, работающие с технологиями, как правило, занимаются не кражами, а финансовыми преступлениями и мошенничеством.

"Если говорить о физических кражах, то технологии приходят в сферу автоугонов вместе с новыми автомобилями с бесконтактным доступом. Теоретически такие навыки можно было бы применить и для краж со взломом в жилых домах, но обычно так не происходит, потому что новый автомобиль все же стоит гораздо больше, чем газонокосилка или телевизор, которые можно вынести из ограбленного дома", — сказал Абеле.

Он также напомнил, что кражи со взломом редко происходят "на авось", чаще они подготовлены, поэтому люди должны думать, какой информацией они делятся, например, в социальных сетях.

"Люди иногда слишком хвалятся своим благосостоянием, иногда рассказывают даже больше, чем имеют на самом деле. Бывает, что происходит взлом, воры обшаривают весь дом, что-то ищут, а оказывается, ничего особенного в том доме и не было. Люди не осознают и не оценивают риски", — говорит руководитель охранного предприятия.

Говоря о роли людей и технологий в охранных решениях будущего, Абеле заявил, что люди все больше будут выполнять функции консультаций и поддержки, хотя потребность в физической силе останется.

Он также отметил, что охранная индустрия выраженно движется к удаленным решениям. Видеокамеры подают сигнал оператору, если в их поле зрения происходит какое-то движение, например, на территории компании появляется человек. В отличие от сигнализации, такая система подает сигнал не только при взломе двери, но уже при появлении на территории кого-то. Также на предприятиях со сменной работой система способна понять, пришел ли конкретный сотрудник в положенное время и нужно ли его впускать.

"Эти дистанционные решения все больше развиваются, становятся более доступными и более точными в своей работе", — сказал Абеле.

Он также отметил, что ЕС слишком строго регулирует решения, связанные с искусственным интеллектом, что не всегда хорошо для предотвращения преступности. Например, запрещены программы распознавания лиц, и их нельзя использовать даже для идентификации людей, объявленных в розыск.

Охранная компания Forus grupa существует с 1994 года и принадлежит эстонской Forus grupp. Ее оборот в 2022 году составил 2,592 мл евро, убытки — 282 019 евро.

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