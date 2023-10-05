В среду произошел пожар в одном из кабинетов 2-й Рижской основной школы. Из учебного заведения пришлось эвакуировать 220 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов в школу на улицу Лудзас поступил около 10 часов утра. На месте происшествия пожарные обнаружили, что на втором этаже трехэтажного здания горит кабинет площадью 20 квадратных метров. Людей эвакуировали из здания до прибытия спасателей.

Утром в среду спасатели продолжали ликвидировать последствия сильного ветра. Всего поступило 24 вызова, преимущественно о деревьях, упавших на проезжую часть.

В Прейли дерево упало на два легковых автомобиля. На улице Стацияс в Лудзе спасатели демонтировали сорванные ветром конструкции с крыши коммерческого здания.

За минувшие сутки в ГПСС поступило 69 вызовов: 15 на пожары, 49 — на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

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