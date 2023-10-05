Фото: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление Государственной полиции разыскивает пропавшего 13-летнего Харалда Озолиньша, сообщили порталу Delfi в полиции.

4 октября в 18:50 подросток ушел из дома в Риге, на улице Пиебалгас, и до сих пор не вернулся.

Рост Харалда 164 сантиметра, волосы светло-каштановые, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные кроссовки на белой подошве.

Госполиция просит посмотреть на фотографию мальчика и всех, кому известно его возможное местонахождение, звонить по телефону 110.

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