Рижское Зиемельское управление Государственной полиции разыскивает пропавшего 13-летнего Харалда Озолиньша, сообщили порталу Delfi в полиции.
4 октября в 18:50 подросток ушел из дома в Риге, на улице Пиебалгас, и до сих пор не вернулся.
Рост Харалда 164 сантиметра, волосы светло-каштановые, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные кроссовки на белой подошве.
Госполиция просит посмотреть на фотографию мальчика и всех, кому известно его возможное местонахождение, звонить по телефону 110.
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