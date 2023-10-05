Вечером в среду, 4 октября, на стоянке в лиепайском микрорайоне некий автовладелец обнаружил в своей автомашине Mercedes-Benz чужого мужчину — он уже успел завести авто и сдвинуться с места и въехать в стоявшее рядом транспортное средство IVECO. Об инциденте сообщает портал liepajniekiem.lv.

Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции на месте происшествия выяснили, что этот мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Автовладелец мужчину задержал и передал сотрудникам полиции.

При проверке на алкоголь было констатировано, что у вора при выдохе содержалось 2,80 промилле. Он также управлял транспортным средством без водительских прав, рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева.

В Госполиции начат уголовный процесс за кражу автомашины и за правление транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, в свою очередь, за совершение ДТП начат процесс административного правонарушения.

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