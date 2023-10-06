Двое из пострадавших были пешеходами, один - велосипедистом и один - водителем электросамокатаа.
За сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий.
Оформлено 428 административных протоколов, в том числе 238 за превышение скорости.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено 10 уголовных дел.
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