В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 11 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Двое из пострадавших были пешеходами, один - велосипедистом и один - водителем электросамокатаа.

За сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 428 административных протоколов, в том числе 238 за превышение скорости.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено 10 уголовных дел.

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