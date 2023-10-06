В среду, 5 октября, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 32 вызова о повреждениях от сильного ветра.

Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или поваленные деревья, представляющие опасность. Например, в Лиепае дерево упало на автомобиль.

В минувшие сутки в VUGD поступило 68 вызовов — шесть на пожары, 48 на спасательные работы и 14 были ложными.

Вчера спасатели выезжали в Науенскую волость Аугшдаугавского края, где в лесу заблудился мужчина. С помощью звукового сигнала мужчине было показано правильное направление выхода из леса.

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