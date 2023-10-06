Государственная полиция начала административное дело о причинении незначительных телесных повреждений по факту избиения ученика в Кекавской средней школе, сообщили агентству LETA в полиции.

Полиция запросит документы из медицинского учреждения и назначит пострадавшему экспертизу для определения степени тяжести повреждений.

Родители потерпевшего подростка обратились в полицию и и рассказали в своем заявлении о драке и последующих угрозах.

В Детской клинической университетской больнице у пострадавшего подростка диагностировали сотрясение мозга и травму спины. В настоящее время он находится дома.

После случая насилия в Кекавской средней школе потерпевшая сторона поговорила с социальным работником школы и классным руководителем. Оказалось, что это не первый случай насилия в классе, и инцидент был не случайным, а спланированным.

Как сообщалось, на этой неделе в соцсетях широко распространилось видео из Кекавской средней школы, где ученика девятого класса избивали сверстники.

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