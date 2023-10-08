Утром в воскресенье на участке Саулкрасты - Скулте было прервано движение поездов, сообщает в Twitter AS Pasažieru vilciens. На фотографии видно, что движению поездов мешают поваленные шквальным ветром деревья на путях.

В воскресенье, 8 октября, в Латвии сохранится пасмурная и дождливая погода.

Дождь ожидается преимущественно в западном и центральном регионах, но местами в Курземе он может быть сильным и сопровождаться отдельными грозовыми разрядами.

Западный, северо-западный ветер во многих местах достигнет порывов 18-23 метра в секунду, в прибрежных районах - 25-30 метров в секунду.

Температура воздуха 8 октября составит от +3...+8 градусов, в прибрежных районах будет +9...+11 градусов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram