Штормовой ветер, скорость которого местами превышает 30 метров в секунду, не утихает, поэтому количество заявок о повреждении электролиний и время, необходимое для их устранения, увеличивается.

Кроме того, во многих местах оперативные бригады AS Sadales tīkls не могут проводить работы по соображениям безопасности, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия Марк Скуиньш.

8 октября к 14:00 в воскресенье электроснабжение было нарушено примерно у 10 000 потребителей по всей стране, и ситуация постоянно менялась. К 16:30 количество обесточенных домохозяйств сократилось до 7400.

Во многих местах повалившиеся деревья вырваны с корнями, что затрудняет доступ к местам повреждений. По всей Латвии работники Sadales tīkls и дополнительно привлеченный персонал работают в круглосуточном режиме.

Из-за сложных условий в некоторых случаях время, необходимое для устранения повреждений, может превышать 48 часов. В соседней Эстонии ситуация еще более сложная - число оставшихся без электричества домохозяйств в воскресенье днем приближалось к 30 000, отметил Скуиньш.

Наибольший ущерб ветер причинил электросетям на Видземском побережье и в центральной части страны.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предстоящей ночью сохранится северо-западный ветер порывами до 17-22 м/с, на побережье - до 25-30 м/с. Ожидается, что в понедельник буря переместится в сторону Латгале.

В общей сложности сегодня на устранении повреждений электросетей работают более 80 аварийных бригад численностью более 360 электромонтеров.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram