Кроме того, во многих местах оперативные бригады AS Sadales tīkls не могут проводить работы по соображениям безопасности, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия Марк Скуиньш.
8 октября к 14:00 в воскресенье электроснабжение было нарушено примерно у 10 000 потребителей по всей стране, и ситуация постоянно менялась. К 16:30 количество обесточенных домохозяйств сократилось до 7400.
Во многих местах повалившиеся деревья вырваны с корнями, что затрудняет доступ к местам повреждений. По всей Латвии работники Sadales tīkls и дополнительно привлеченный персонал работают в круглосуточном режиме.
Из-за сложных условий в некоторых случаях время, необходимое для устранения повреждений, может превышать 48 часов. В соседней Эстонии ситуация еще более сложная - число оставшихся без электричества домохозяйств в воскресенье днем приближалось к 30 000, отметил Скуиньш.
Наибольший ущерб ветер причинил электросетям на Видземском побережье и в центральной части страны.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предстоящей ночью сохранится северо-западный ветер порывами до 17-22 м/с, на побережье - до 25-30 м/с. Ожидается, что в понедельник буря переместится в сторону Латгале.
В общей сложности сегодня на устранении повреждений электросетей работают более 80 аварийных бригад численностью более 360 электромонтеров.