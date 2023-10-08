Владелец мельницы Засас в Екабпилсском крае, проводя работы по расчистке канала, обнаружил человеческие кости. Но полиция не заинтересована изъять их все — хотя стражи порядка уже несколько раз побывали на месте, находка частично так и остается в земле, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на передачу 4. studija в эфире LTV.

В полиции оправдываются, что масштабные раскопки проводить мешает небезопасный рельеф, к тому же нет гарантии, что будет найден весь скелет.

У местных жителей есть своя версия, кем мог бы быть покойник: 30 лет назад в поселке внезапно исчез один мужчина. У хозяина земли эта история отбила всякое желание развивать исторический объект.

Предприниматель из Германии Харди Кортман приобрел мельницу Засас в 2005 году, не подозревая, какую мрачную тайну она хранит. Части скелета хозяин участка нашел в конце июня.

"Чистил канал. Это последнее место, где я еще не копал, хозяйствуя тут эти почти 20 лет. Начал чистить и нашел туфлю — удивился, потому что знаю эту деревенскую историю о мужчине, пропавшем тут много лет назад. Я еще пошутил — вот туфля, может, найду что-то еще. Именно так и вышло: первая кость, вторая кость, и тогда я вызвал полицию", — рассказал Кортман.

В это время в зоне отдыха кемпинга у него гостили туристы из Германии, один из них был полицейским. Он рассказал, что на месте находки никакие работы проводить нельзя, его следовало бы огородить. Нужно вынести все останки, чтобы установить идентичность покойного и причину смерти.

Но латвийских полицейских находка сначала не интересовала. Лишь после телеэфира и общественного резонанса на место событий приехала полиция.

Старший инспектор следственного отдела Восточноземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции Вита Мелдре пояснила: "В тот раз удалось собрать очень много костей — но поймите, ситуация такова, что, во-первых, работы затруднены из-за самого того мета, и во-вторых, не исключено, что эти кости могут быть растащены лесным зверьем. Нет гарантии, что мы найдем абсолютно все кости".

В Госполиции поясняют, что на мельнице работали несколько раз - из Екабпилса, Даугавпилса и Елгавы.

"Если лезть под те бетоны, что годами там стояли, то безопасность и здоровье работников полиции тоже окажутся под угрозой", — пояснила инспектор Мелдре.

Но огораживать территорию нет необходимости - расследованию никто не создает помех, а владелец мельницы может продолжать расчистку канала.

"Сейчас экспертизы, уже проведенные, не дают оснований полагать, что там произошло серьезное преступление. Сейчас мы никаких таких конкретных версий не выдвигаем", - добюавила инспектор.

В Госполиции по факту находки начат уголовный процесс. При этом останки могут быть разбросаны по большому радиусу, раскопки грозят опасностью, и добавила: откачать воду в нужном месте, даже пригласив бригаду ГПСС, нереально — она продолжит прибывать.

Местные жители убеждены, что кости принадлежат пропавшему 30 лет назад Валдису Каулиньшу, он в то время и проживал на мельнице. Его исчезновение может быть связано с насильственной смертью — но этот человек много лет назад никого не интересовал. Всё, что помнят о нем соседи — любил выпить.

За три месяца с момента страшной находки часть костей все еще покоится в земле у мельницы. Харди Кортман при съемочной бригаде 4. studija взял грабли, вытащил ими кусок позвоночника, затем — ребра: "Я на 100% уверен, что там все еще лежат человеческие кости, в том числе череп. Я думаю, надо что-то сделать, чтобы вытащить их — но ничего не происходит".

Екабпилсская полиция предложила продолжить раскопки археологам, но те отказались.

Предприниматель из Германии занимался мельничным туристическим хозяйством почти 20 лет и теперь решил его продать. "У меня больше нет мотивации вкладывать значительные финансы, восстанавливать это историческое здание для будущих поколений. То, что здесь, в Засе, творится в последние годы, неладно", — резюмирует хозяин мельницы в Засас.

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