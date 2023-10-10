В воскресенье, 8 октября, сотрудники Южно-Земгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции зафиксировали в Елгаве автомобиль Mercedes Benz, который передвигался по городу на скорости 103 км в час вместо разрешенных 50 км в час. Водитель был оштрафован на 360 евро, а также лишен права управлять транспортным средством в ближайшие шесть месяцев.

Машина Mercedes Benz была замечена 8 октября 2023 года в 01:04 в Елгаве, н улице Ригас, в направлении от магистрали Лока в сторону улицы Пернавас.

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился. Выяснилось, что за рулем находился молодой человек 2004 года рождения.

По факту превышения скорости возбуждено дело об административном правонарушении по части двадцатой статьи 55 Закона о дорожном движении (превышение скорости

на 51-60 километров легковым автомобилем в месте, обозначенным знаком "Жилая зона").

За это нарушение водитель был оштрафован на 360 евро и лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев.

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