На данный момент в нескольких школах Латвии в связи с угрозами, поступившими на школьные адреса электронной почты, проходит эвакуация. Об этом сообщается в социальных сетях ряда муниципалитетов. Госполиция также подтверждает случившееся.

Несколько школ получили одинаковые электронные письма о потенциальной угрозе безопасности. Полиция отмечает, что причин для беспокойства нет.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, после оценки всех обстоятельств, они рассматриваются как угроза низкого риска, и у жителей нет причин для беспокойства.

Госполиция проводит обычные проверки безопасности в учебных заведениях и поддерживает связь с персоналом школ по поводу необходимых действий, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Госполиция все эти случаи будет оценивать в рамках уголовного процесса.

🔴Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka e-pasti apzināti izsūtīti no viena adresāta un, izvērtējot visus apstākļus, šie ir vērtējami kā zema riska līmeņa draudi un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. pic.twitter.com/BUXwQSMrlM — Valsts policija (@Valsts_policija) October 10, 2023

"Такие электронные письма уже попадали в поле зрения Госполиции в прошлом, когда идентичный текст рассылался в различные учреждения, даже на сотни адресов, как и в этот раз. Для таких случаев Госполиция разработала четкие алгоритмы, ясно определяющие действия и оценку уровня риска", — говорится в заявлении Госполиции.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) порталу Delfi сообщили, что в таких случаях служба не получает вызовы, ими занимается Госполиция.

Госполиция напоминает, что за намеренное распространение ложного заявления о размещении взрывчатого, ядовитого, радиоактивного или бактериологического вещества или материала предусмотрена уголовная ответственность.

В социальных сетях появились сообщения об эвакуации в нескольких латвийских школах — учеников без верхней одежды просят покинуть учебные заведения.

В разных публикациях отмечается, что эвакуация проводится в школах нескольких регионов Латвии.



Согласно информации в публично доступном Telegram-канале, конкретные угрозы связаны с ненавистью на национальной почве. А именно, некий мужчина опубликовал на русском языке информацию, призывая "латышских детей бояться". Он также публикует видеоролики из разных школ, где проходит эвакуация.

У Telegram-канала около 1700 подписчиков, но информация публикуется с большой скоростью, включая угрозы различного характера.

Известно, что эвакуация затронула не только общеобразовательные учреждения, но и как минимум одно дошкольное образовательное учреждение.

В Министерстве образования и науки сообщили, что после проверок школы возобновят свою работу.

IZM pašlaik apzina skolu skaitu, kas saņēmušas vēstules par apdraudējumu. Skolēni un pedagogi tiek evakuēti un drošības apsvērumu dēļ aicināti doties mājās. @Valsts_policija strādā, lai pārliecinātos, ka drošības risku nav. Plānots, ka pēc pārbaudēm skolas atsāks savu darbu. — Izglītības un zinātnes ministrija (@IZM_gov_lv) October 10, 2023

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