Несколько школ получили одинаковые электронные письма о потенциальной угрозе безопасности. Полиция отмечает, что причин для беспокойства нет.
Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, после оценки всех обстоятельств, они рассматриваются как угроза низкого риска, и у жителей нет причин для беспокойства.
Госполиция проводит обычные проверки безопасности в учебных заведениях и поддерживает связь с персоналом школ по поводу необходимых действий, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.
Госполиция все эти случаи будет оценивать в рамках уголовного процесса.
"Такие электронные письма уже попадали в поле зрения Госполиции в прошлом, когда идентичный текст рассылался в различные учреждения, даже на сотни адресов, как и в этот раз. Для таких случаев Госполиция разработала четкие алгоритмы, ясно определяющие действия и оценку уровня риска", — говорится в заявлении Госполиции.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) порталу Delfi сообщили, что в таких случаях служба не получает вызовы, ими занимается Госполиция.
Госполиция напоминает, что за намеренное распространение ложного заявления о размещении взрывчатого, ядовитого, радиоактивного или бактериологического вещества или материала предусмотрена уголовная ответственность.
В социальных сетях появились сообщения об эвакуации в нескольких латвийских школах — учеников без верхней одежды просят покинуть учебные заведения.
Согласно информации в публично доступном Telegram-канале, конкретные угрозы связаны с ненавистью на национальной почве. А именно, некий мужчина опубликовал на русском языке информацию, призывая "латышских детей бояться". Он также публикует видеоролики из разных школ, где проходит эвакуация.
У Telegram-канала около 1700 подписчиков, но информация публикуется с большой скоростью, включая угрозы различного характера.
Известно, что эвакуация затронула не только общеобразовательные учреждения, но и как минимум одно дошкольное образовательное учреждение.
В Министерстве образования и науки сообщили, что после проверок школы возобновят свою работу.