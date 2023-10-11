Государственная полиция разыскивает двух несовершеннолетних мальчиков, которые в понедельник, 9 октября, в районе 12.30 покинули Рижский кризисный центр на улице Маскавас и до сих пор не вернулись.

Полиция ищет Александра Карякина 2010 года рождения и Алексиса Густава Карякина 2013 года рождения.

Александр был одет в светлую верхнюю одежду, Алексис — в болотно-зеленую куртку, черные спортивные штаны и легкие кроссовки.

Полиция призывает жителей посмотреть на фотографии мальчиков и сообщить по номеру 67086800 или 110, если известно их возможное местонахождение.

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