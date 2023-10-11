Полиция ищет Александра Карякина 2010 года рождения и Алексиса Густава Карякина 2013 года рождения.
Александр был одет в светлую верхнюю одежду, Алексис — в болотно-зеленую куртку, черные спортивные штаны и легкие кроссовки.
Полиция призывает жителей посмотреть на фотографии мальчиков и сообщить по номеру 67086800 или 110, если известно их возможное местонахождение.
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