Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 109 ДТП.
В сфере дорожного движения вынесено 427 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 160 в связи с превышением скорости и три - за агрессивный стиль управления автомобилем.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре процесса административного правонарушения и три уголовных процесса.
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