Фото: Valsts policija

Госполиция ищет пропавшего без вести Сандийса Стелписа 2011 года рождения. Подросток покинул свой дом 11 октября около 16.00 в Риге, на улице Ницгалес, и до сих пор не вернулся.

Подросток склонен к бродяжничеству.

Был одет в камуфляжные брюки, темно-зеленое пальто, черную шапку, серые ботинки. Возможно, подросток мог отправиться в Бикерниекский лес или на детскую площадку возле комплекса Go Planet.

Полиция призывает жителей, располагающих информацией о местонахождении подростка, звонить по номерам 67085980 или 110.

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