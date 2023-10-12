От более подробных комментариев полиция воздерживается, заявляя, что "идет работа".
На видеозаписях видно, что мальчик использует ругательства, утверждая, что сможет отразить нападение и для своей защиты будет использовать патроны и оружие. Мальчик также призывал жителей Даугавпилса приходить к нему, чтобы он смог разделить патроны и оружие на всех.
На видео можно разглядеть, что мальчик держит в руке пластмассовый ящик, в котором находятся гильзы, учебные боеприпасы и, возможно, боеприпасы для крупнокалиберного миномета или зенитные боеприпасы.
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