Во вторник, 10 октября, Служба государственной безопасности (СГБ) обратилась в прокуратуру с призывом начать уголовное преследование шести латвийских подданных за руководство организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в ее преступлениях, сообщили агентству LETA в службе.

Группа лиц, которая называет себя "Антифашистами Прибалтики", в ноябре прошлого года начала вести и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя для этой цели специальные каналы в мессенджере Telegram.

Согласно имеющейся в распоряжении Delfi.lv информации, в материалах СГБ фигурируют Татьяна Андриец, Александр Жгун, Станислав Букайн, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.

Андриец была задержана в начале этого года и провела в заключении восемь месяцев. В свою очередь, Самуль известен тем, что длительное время публиковал в Латвии прокремлевский контент, а в этом году переехал в Беларусь, где он принимает активное участие в пропагандистских передачах, а также делает публикации в своем Telegram-канале.

Между тем, Александр Жгун был задержан 4 апреля. Он участвовал в различных акциях протеста, например, в пикете против ареста Александра Гапоненко.

Виктория Матуле стала известной 10 мая 2022 года, когда была сфотографирована в парке Победы вместе с парнем, у которого в руках был флаг России. Сама девушка была одета в цвета флага РФ.

Тем временем, Станислав Букаин был однажды наказан за то, что в 2015 году испортил выставку "Люди Майдана", а проживающего в России Сергея Васильева неофициально называют лидером "Антифашистов Прибалтики". Он регулярно появляется в различных пропагандистских передачах на российских телеканалах.

СГБ начала уголовный процесс против так называемых "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования СГБ установила такую преступную деятельность, как незаконный сбор неразглашаемой информации о происходящем в Латвии с целью передачи этих данных российским спецслужбам, прославление и оправдание начатой Россией войны в Украине, а также сбор финансовых средств и других ресурсов для поддержки армии РФ.

Служба также констатировала призывы организации к участию в военных действиях в Украине на стороне России.

За руководство преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях грозит наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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