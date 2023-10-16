Государственная полиция сообщила, что в ночь на понедельник, 16 октября, сотни школ, детских садов учебных центров по всей стране вновь получили на э-мейлы письма с угрозами взрыва, написанные на русском языке. Госполиция подчеркивает, что уровень угрозы низкий, эвакуация не требуется, учебные заведения могут работать.

Эти письма по характеру и цели схожи с письмами, отправленными преступниками на прошлой неделе в Латвии, Литве и Эстонии.

На такой случай Государственная полиция разработала четкие алгоритмы, которые точно определяют порядок действий и оценку уровня риска. Госполиция оценила содержание электронных писем, и считает, что физической угрозы нет и производить эвакуацию нет необходимости. Стражи правопорядка подчеркивают, что учебные заведения могут продолжать работу.

Государственная полиция уже проинформировала учреждения о дальнейших действиях. Призываем жителей следовать указаниям правоохранительных органови, сохранять спокойствие и не паниковать, ведь именно этого и ждут преступники, подчеркивает Госполиция.

В случае, если необходима консультация, полиция призывает звонить на информационный номер 67075333.





Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram