Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинения матери и отчиму 5-летней девочки, которая летом 2022 года утонула в Гауе.

26 июня прошлого года пятилетняя Эвита играла на пляже на берегу Гауи в Сигулде вместе со старшим и младшим братьями. Детей к воде привела мама. По словам брата девочки, он играл с сестрой, отошел взять мяч, а когда вернулся, Эвиты уже не было. В спасательную службу родители обратились около 16 часов.

К поискам пропавшего ребенка были привлечены силы полиции, а также других организаций и волонтеры. На призыв помочь в поисках Эвиты откликнулись сразу около 200 человек. Люди тщательно метр за метром обследовали окрестности: и на суше, и на воде. В те места, куда было невозможно добраться пешком или на лодках, использовался дрон и вертолет Государственной пограничной службы.

Спустя трое суток обширных поисков — 28 июня — тело девочки нашли в реке между поселком и Сигулдой.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого были проведены экспертизы. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что в тот день мать и отчим девочки, покинули водоем, не обеспечив постоянного присмотра и зная, что девочка, согласно своему возрасту, способна активно передвигаться и заходить в реку.

Оставшаяся без присмотра Эвита, которая в силу своего возраста не осознавала своих действий, зашла в Гаую и утонула.

Оба лица признаны подозреваемыми по уголовному делу. Учитывая, что они сотрудничают со следствием, а не препятствуют ему, на лиц не распространяются меры пресечения.

Уголовный процесс квалифицируется по части первой статьи 123 Уголовного закона Латвии (УЗ ЛР), а также по части второй статьи 174 УЗ ЛР.

Данное уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, либо общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

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